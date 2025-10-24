Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разъяснение ТЦК и СП.
К теме Молодые военнослужащие: кого могут мобилизовать до 25 лет: кто может
Как подписать контракт с ВСУ?
Военнообязанный, который идет служить по контракту, может самостоятельно выбирать желаемую для себя бригаду и специальность. Преимуществом также является возможность освоения новой военно-учетной специальности, наличие курсов повышения квалификации и предложение поступления в военные учебные заведения без отрыва от службы.
Отмечается, что военная служба по контракту – это добровольный выбор. А после окончания срока контракта человек может заключить новый.
Во время действия военного положения заключить контракт могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют мотивацию к военной службе, пригодны по состоянию здоровья и соответствуют требованиям профессионально - психологического отбора,
– говорится в сообщении.
Гражданин может обратиться в ТЦК и СП по месту учета или пребывания. Там будет происходить собеседование, человек получит список вакансии. После выбора специальности нужно подать следующие документы:
- заявление с просьбой о принятии на военную службу по контракту;
- письменные согласия на проведение специальной проверки сведений (в случае необходимости);
- письменное согласие на проведение профессионально-психологического отбора;
- копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера;
- справку из Национальной полиции Украины об отсутствии судимости или ее погашении;
- военный билет (для военнообязанных);
- автобиографию в рукописном и печатном экземплярах;
- справку о трудовой деятельности;
- копии документов об образовании;
- справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;
- служебную характеристику (с места работы или учебы);
- две фотографии размером 9 на 12 сантиметров.
Далее кандидат на должность проходит профессионально-психологический отбор и медицинский осмотр, направление на который дает начальник ТЦК и СП. Во время ВЛК осмотр проводит хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и при необходимости – врачи других специальностей.
После всех организационных моментов гражданин должен прибыть в РТЦК и получить направление в учебный центр или воинскую часть.
Какую зарплату получают военные на контракте?
Военнослужащим предусмотрена гарантированная единовременное пособие от 24 224 гривен до 30 280 гривен:
- солдаты рядового состава получают 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 24 224 гривен;
- сержанты и старшинский состав – 9 размеров ПМ – 27 252 грн;
- офицеры – 10 размеров ПМ – 30 280 гривен.
Военнослужащим, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения предусмотрена дополнительная выплата – более 190 тысяч гривен. Заработная плата зависит от звания, должности и выслуги лет.
Стоит отметить! Сумма выплаты, которая зависит от прожиточного минимума, может меняться, ведь определяется его размером, установленным законом на 1 января календарного года.
Кого могут мобилизовать в армию?
В ноябре мобилизация будет сосредоточена на мужчинах в возрасте 25 – 60 лет, которые пригодны к службе и не имеют отсрочки. В армию будут брать как людей с военным опытом, так и тех, кто его не имеет. Мобилизовать также могут мужчин, которые были сняты с воинского учета, однако через повторное ВВК признаны годными.
Женщины могут добровольно служить в ВСУ на должностях, соответствующих их гражданским специальностям, или же на боевых специальностях.