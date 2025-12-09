Обновление будет доступно до конца 2025 года. Об этом РБК-Украина на Digital Defence Forum сообщил руководитель цифровых продуктов Министерства Мстислав Баник, передает 24 Канал.
Что известно об электронном удостоверении защитника?
По словам Баника, цифровой документ позволит военным не волноваться из-за потери бумажного военного билета или офицерского удостоверения и быстро подтверждать личность на блокпостах или в других необходимых ситуациях.
Он уточнил, что в 2026 году функционал приложения Армия ID расширят: там появятся данные о выданном снаряжении и другую важную информацию для военных.
Баник отметил, что военные часто не имеют четкого понимания, какое снаряжение им принадлежит и когда они могут его получить, так же как и не знают точной процедуры начисления выплат.
Что известно о последних цифровых обновлениях для украинской армии?
У приложении Резерв+ появятся оповещения о повестках и другие функции. Планируется улучшение функционала вакансий и автоматизация наказаний за нарушение воинского учета.
Кроме того, в "Резерве" обновят дизайн и добавят фото владельца. Это должно сделать подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов.
Также известно, что Минцифры не планирует добавлять военно-учетные документы в мобильное приложение Дія. Сейчас есть функция оформления отсрочек в ЦНАПах и бронирование работников через сайт Дія.