Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерии Коваль в интервью "РБК-Украина", передает 24 Канал.
Смотрите также Отсрочка от мобилизации учителям: как продлить и какие документы подавать
Будут ли военно-учетные документы в Дии?
В Минцифры сообщили, что военно-учетные документы в Дию пока не планируют добавлять. По словам заместителя министра, пользователи могут оформить электронный военный документ только через портал Дія, где уже доступна соответствующая услуга.
"Плюс – мы запустили недавно функцию оформления отсрочек в ЦНАПах", – напомнила Коваль.
Кроме того, более года бронирование работников происходит через сайт Дії, и бизнес активно пользуется этой опцией.
Зато Резерв+ показывает статус военнообязанного, в частности информацию о бронировании. Все необходимые услуги, по словам Коваль, доступны именно в этом приложении.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине с 1 ноября 2025 года действует автоматическое продление отсрочек от мобилизации от мобилизации. Бумажные справки заменили электронными документами с QR-кодом.
Военнообязанных, которые оплатили штраф в Резерв+, автоматически исключают из розыска. Повторное объявление в розыск возможно только в случае нового нарушения.