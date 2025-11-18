Адвокат и кандидат юридических наук Владимир Пищида рассказал УНИАНУ, каких именно работников образования не мобилизуют и как им продлить отсрочку, передает 24 Канал.
Как продлить отсрочку педагогам?
Адвокат отметил, что право на отсрочку имеют учителя и преподаватели, которые работают в учебном заведении не менее, чем на 0,75 ставки. В зависимости от заведения требования могут отличаться.
Для продления или оформления отсрочки педагоги должны подать заявление через ТЦК или ЦНАП. К заявлению прилагают:
- справку с места работы,
- паспорт,
- военно-учетный документ,
- документы об образовании и квалификации,
- подтверждение трудовой деятельности.
Эксперт уточнил, что проходить ВВК педагогам не нужно перед подачей заявления на отсрочку. Придется проходить комиссию только тем, кто имеет статус "ограниченно годный".
Отсрочку могут отменить в случае уменьшения педагогической нагрузки, потери рабочих часов или перевода работника в кадровый резерв. В таком случае учитель теряет основания для освобождения от призыва.
Отсрочка от мобилизации: последние новости
В Украине могут исключить из воинского учета умерших лиц, тех, кто потерял гражданство, является непригодным к службе или достиг 60-летнего возраста.
Уход за родителями с инвалидностью I или II группы дает право на отсрочку или освобождение от мобилизации. Юристы рекомендуют оформить отсрочку до призыва.
Работники, которые имеют действующее бронирование, не должны повторно проходить ВВК до завершения срока действия брони.