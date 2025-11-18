Адвокат и кандидат юридических наук Владимир Пищида рассказал УНИАНУ, каких именно работников образования не мобилизуют и как им продлить отсрочку, передает 24 Канал.

Как продлить отсрочку педагогам?

Адвокат отметил, что право на отсрочку имеют учителя и преподаватели, которые работают в учебном заведении не менее, чем на 0,75 ставки. В зависимости от заведения требования могут отличаться.

Для продления или оформления отсрочки педагоги должны подать заявление через ТЦК или ЦНАП. К заявлению прилагают:

справку с места работы,

паспорт,

военно-учетный документ,

документы об образовании и квалификации,

подтверждение трудовой деятельности.

Эксперт уточнил, что проходить ВВК педагогам не нужно перед подачей заявления на отсрочку. Придется проходить комиссию только тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Отсрочку могут отменить в случае уменьшения педагогической нагрузки, потери рабочих часов или перевода работника в кадровый резерв. В таком случае учитель теряет основания для освобождения от призыва.

