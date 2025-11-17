Какая просьба IT-компаний Чернигова по бронированию?

Черниговский IT-кластер предлагает расширить действие постановления, которое позволяет предприятиям в прифронтовых регионах бронировать до 100% работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на DOU.

Причина – условия повышенной опасности на Черниговщине, однако отсутствие статуса прифронтового региона.

Сейчас на Черниговщине есть 9 таких IT-компаний. В них отмечают, что ситуация в регионе не отличается от других опасных территорий: частые обстрелы, удары по инфраструктуре, перебои со светом.

Невозможность забронировать достаточное количество специалистов также усложняет проблему:

Бизнес не может планировать работу заранее и гарантировать наличие специалистов.

Компаниям сложнее выполнять проекты, работать с клиентами.

Айтивци считают, что даже частичное бронирование, например 75%, существенно помогло бы компаниям в области.

Какие новые критерии бронирования работников?

Утвердили критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций такими, имеющими важное значение для национальной экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на такой статус и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?