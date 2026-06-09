Почему в "Газпроме" сократилось количество персонала?
Официальная численность персонала (учетная численность) в 2025 году сократилась до 500,4 тысяч с 501 тысячи человек по итогам 2024 года, пишет росСМИ "Интерфакс".
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Снижение численности персонала в 2025 году связано с изменениями в перечне организаций, входящих в Группу "Газпром",
– отмечается в отчете.
Показатель сократился впервые за последние 7 лет: предыдущее снижение было зафиксировано по итогам 2018 года. Хотя падение численности пока выглядит символическим, оно происходит на фоне серьезных вызовов для российской газовой отрасли.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
При этом по итогам 2025 года текучесть кадров в Группе "Газпром" сократилась до 6,9% с 8,2%. На динамику показателя повлияли "принятые меры, направленные на удержание персонала", отмечает компания.
Молодежи все меньше, а вахтовиков – больше
Еще одной тенденцией стало сокращение количества выпускников, которые после обучения остаются работать в структуре компании. В 2025 году "Газпром" трудоустроил после практики:
- 3 799 выпускников школ;
- 2 128 выпускников вузов;
- 1 671 выпускника учреждений профессионального образования.
Количество трудоустроенных выпускников университетов за год сократилось на 6%, что может свидетельствовать о снижении привлекательности работы в компании для молодых специалистов.
Зато на 0,8% до 61,1 тысячи человек выросла численность вахтового персонала. Это обусловлено "введением в эксплуатацию новых объектов с вахтовой формой обслуживания в отдаленных районах".
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- В Казахстане отказались взимать деньги с "Газпрома" в пользу Нафтогаза. Накануне суд разрешил принудительно взыскать 1,4 миллиарда долларов с российского "Газпрома", однако в Казахстане решение выполнять отказаться: объяснили, что страна не станет "транзитной площадкой" для реализации решений, которые якобы не имеют со страной правовой связи.
- Акции Газпрома упали на 3,5% после неудачных переговоров Путина с Китаем по газопроводу "Сила Сибири-2". Визит Путина в Китай не принес конкретных результатов, что привело к значительным потерям на российском фондовом рынке.
- Германия планирует приватизировать бывшую дочернюю компанию "Газпрома" под названием Sefe, привлекая 1,5 – 2 миллиарда евро для развития инфраструктуры. Приватизация является частью обязательств ЕС, по которым Германия должна уменьшить свою долю в компании до 25% плюс одна акция до 2028 года.