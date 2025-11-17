Яке прохання IT-компаній Чернігова щодо бронювання?
Чернігівський IT-кластер пропонує розширити дію постанови, яка дозволяє підприємствам у прифронтових регіонах бронювати до 100% працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DOU.
Причина – умови підвищеної небезпеки на Чернігівщині, проте відсутність статусу прифронтового регіону.
Зараз на Чернігівщині є 9 таких IT-компаній. У них зазначають, що ситуація в регіоні не відрізняється від інших небезпечних територій: часті обстріли, удари по інфраструктурі, перебої зі світлом.
Неможливість забронювати достатню кількість фахівців також ускладнює проблему:
- Бізнес не може планувати роботу наперед і гарантувати наявність спеціалістів.
- Компаніям складніше виконувати проєкти, працювати з клієнтами.
Айтівці вважають, що навіть часткове бронювання, наприклад 75%, суттєво допомогло б компаніям в області.
Які нові критерії бронювання працівників?
Затвердили критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на такий статус та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:
- Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
- Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
- Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
Закон №13335 дозволяє критично важливим підприємствам бронювати військовозобов'язаних працівників, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку на термін до 45 днів. Така можливість надається лише один раз на рік.
Отримати бронювання не можуть особи, які працюють неофіційно, не перебувають на військовому обліку або мають зарплату менше 20 000 гривень, за винятком працівників держсектора, медичної сфери та енергетики.
Під час воєнного стану певні категорії чоловіків можуть виїхати за кордон, зокрема молодь 18 – 22 років, чоловіки з інвалідністю, супровідники осіб з інвалідністю, багатодітні батьки та інші. Для виїзду необхідно мати відповідні документи, такі як закордонний паспорт, військово-обліковий документ, підтвердження родинних зв'язків, медичні довідки.