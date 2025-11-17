Яке прохання IT-компаній Чернігова щодо бронювання?

Чернігівський IT-кластер пропонує розширити дію постанови, яка дозволяє підприємствам у прифронтових регіонах бронювати до 100% працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DOU.

Причина – умови підвищеної небезпеки на Чернігівщині, проте відсутність статусу прифронтового регіону.

Зараз на Чернігівщині є 9 таких IT-компаній. У них зазначають, що ситуація в регіоні не відрізняється від інших небезпечних територій: часті обстріли, удари по інфраструктурі, перебої зі світлом.

Неможливість забронювати достатню кількість фахівців також ускладнює проблему:

Бізнес не може планувати роботу наперед і гарантувати наявність спеціалістів.

Компаніям складніше виконувати проєкти, працювати з клієнтами.

Айтівці вважають, що навіть часткове бронювання, наприклад 75%, суттєво допомогло б компаніям в області.

Які нові критерії бронювання працівників?

Затвердили критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на такий статус та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?