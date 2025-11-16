Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".

В каком случае можно уволиться со службы?

Уход за родителями относится к обстоятельствам, которые могут стать основанием как для получения отсрочки от службы, так и для увольнения военнослужащего. Это касается случаев, когда у одного или обоих родителей установлена не III, а I или II группа инвалидности.

Обратите внимание! Важным условием также является отсутствие других родственников I – II степени родства, способных обеспечить этот уход.

Бывают случаи, когда человек имел потенциальное право на отсрочку из-за именно таких обстоятельств, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял. Тогда его мобилизуют, уже после того на этапе уже службы обнаруживают такое основание для увольнения со службы. И тогда человек делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных Сил,

– объяснила Екатерина Анищенко.

Если человек имеет право на такую отсрочку, юристы советуют оформить ее еще до мобилизации. Иначе уже во время службы процедура может отнять много времени и ресурсов – как личных, так и государственных.

