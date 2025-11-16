Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".
В каком случае можно уволиться со службы?
Уход за родителями относится к обстоятельствам, которые могут стать основанием как для получения отсрочки от службы, так и для увольнения военнослужащего. Это касается случаев, когда у одного или обоих родителей установлена не III, а I или II группа инвалидности.
Обратите внимание! Важным условием также является отсутствие других родственников I – II степени родства, способных обеспечить этот уход.
Бывают случаи, когда человек имел потенциальное право на отсрочку из-за именно таких обстоятельств, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял. Тогда его мобилизуют, уже после того на этапе уже службы обнаруживают такое основание для увольнения со службы. И тогда человек делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных Сил,
– объяснила Екатерина Анищенко.
Если человек имеет право на такую отсрочку, юристы советуют оформить ее еще до мобилизации. Иначе уже во время службы процедура может отнять много времени и ресурсов – как личных, так и государственных.
Мобилизация в Украине: последние новости
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Продолжительность бронирования не превышает 45 дней и предоставляется только один раз в год.
14 ноября на сайте Верховной Рады появился законопроект с предложениями изменить правила выезда из Украины во время военного положения. Документ предусматривает введение запрета на выезд за границу для забронированных лиц, которые нарушили правила воинского учета.
По словам нардепов, когда человек устранит проблемы и будет иметь действующее бронирование, он сможет свободно выезжать за границу без дополнительных ограничений.