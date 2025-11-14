Текст законопроекта №14210 и его пояснительная записка пока не опубликованы, передает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

Смотрите также Не стоит бояться приезда ТЦК: в Минцифры объяснили, может ли Дія отслеживать геолокацию украинцев

Кому нардепы хотят запретить выезд из Украины?

Известно, что инициаторами нового законопроекта выступили 7 нардепов: Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Юрий Мысягин ("Слуга народа"), Дмитрий Припутень ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос"), Соломия Бобровская ("Голос"), Александр Федиенко ("Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина).

Александр Федиенко в заметке в телеграмме раскрыл, что документом предлагается запретить забронированных лицам выезжать за пределы на период мобилизации и военного положения.

Депутат пояснил, что если человека забронировали, поскольку его работа является критически важной для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять свои функции.

Федиенко отметил, что законопроект призван устранить ситуации, когда человек формально имеет статус "критически важной", но фактически находится за рубежом.

Кто сегодня может выезжать за границу?

Сейчас из Украины при наличии соответствующих документов могут выезжать:

лица с инвалидностью третьей, второй или первой группы;

родители трех и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.

Также пересекать границу могут мужчины, которые имеют отсрочку по уходу или содержанию человека с инвалидностью, если сопровождают это лицо при выезде. Кроме этого, для прохождения обучения, лечения или реабилитации за границу могут выехать и военные. Они также могут выезжать в отпуск, если получили разрешение от ТЦК или воинской части.

Забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу как в служебных командировках, так и в отпуск, если имеют соответствующий пакет документов.