Адвокат та кандидат юридичних наук Володимир Піщида розповів УНІАНУ, яких саме працівників освіти не мобілізують та як їм продовжити відстрочку, передає 24 Канал.
Дивіться також Хочуть до 100% броні для працівників: IT-компанії Чернігова просять визнати регіон прифронтовим
Як продовжити відстрочку освітянам?
Адвокат зазначив, що право на відстрочку мають учителі та викладачі, які працюють у навчальному закладі не менше, ніж на 0,75 ставки. Залежно від закладу вимоги можуть відрізнятися.
Для продовження або оформлення відстрочки освітяни мають подати заяву через ТЦК або ЦНАП. До заяви додають:
- довідку з місця роботи,
- паспорт,
- військово-обліковий документ,
- документи про освіту та кваліфікацію,
- підтвердження трудової діяльності.
Експерт уточнив, що проходити ВЛК освітянам не потрібно перед поданням заяви на відстрочку. Доведеться проходити комісію тільки тим, хто має статус "обмежено придатний".
Відстрочку можуть скасувати у випадку зменшення педагогічного навантаження, втрати робочих годин або переведення працівника до кадрового резерву. У такому разі вчитель втрачає підстави для звільнення від призову.
Відстрочка від мобілізації: останні новини
В Україні можуть виключити із військового обліку померлих осіб, тих, хто втратив громадянство, є непридатним до служби або досяг 60-річного віку.
Догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи дає право на відстрочку або звільнення від мобілізації. Юристи рекомендують оформити відстрочку до призову.
Працівники, які мають чинне бронювання, не повинні повторно проходити ВЛК до завершення строку дії броні.