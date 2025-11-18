Адвокат та кандидат юридичних наук Володимир Піщида розповів УНІАНУ, яких саме працівників освіти не мобілізують та як їм продовжити відстрочку, передає 24 Канал.

Дивіться також Хочуть до 100% броні для працівників: IT-компанії Чернігова просять визнати регіон прифронтовим

Як продовжити відстрочку освітянам?

Адвокат зазначив, що право на відстрочку мають учителі та викладачі, які працюють у навчальному закладі не менше, ніж на 0,75 ставки. Залежно від закладу вимоги можуть відрізнятися.

Для продовження або оформлення відстрочки освітяни мають подати заяву через ТЦК або ЦНАП. До заяви додають:

  • довідку з місця роботи,
  • паспорт,
  • військово-обліковий документ,
  • документи про освіту та кваліфікацію,
  • підтвердження трудової діяльності.

Експерт уточнив, що проходити ВЛК освітянам не потрібно перед поданням заяви на відстрочку. Доведеться проходити комісію тільки тим, хто має статус "обмежено придатний".

Відстрочку можуть скасувати у випадку зменшення педагогічного навантаження, втрати робочих годин або переведення працівника до кадрового резерву. У такому разі вчитель втрачає підстави для звільнення від призову.

Відстрочка від мобілізації: останні новини