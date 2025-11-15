Чи треба повторно проходити ВЛК для продовження броні?

Звідно із законом, проходження ВЛК в Україні дійсно передбачене щороку, передає 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Проте це правило не є універсальним і не стосується всіх категорій військовозобов’язаних.

Юрист Андрій Топчій каже, що працівники, які мають чинне бронювання, не зобов’язані проходити ВЛК повторно до завершення дії свого статусу. Це стосується тих, хто отримав бронь на підприємстві, установі чи організації, включеній до списку критично важливих.

Які нові критерії бронювання?

Міноборони затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на такий статус та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

