Про кого мовиться, розповідає 24 Канал.

Кого можуть виключити із військового обліку?

В Україні всі чоловіки віком з 18 років повинні мати військово-обліковий документ відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", однак не всі громадяни фактично перебувають на військовому обліку.

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок та військову службу", існують окремі категорії осіб, яких офіційно можуть зняти з військового обліку. Серед них:

померлі або офіційно безвісти відсутні;

ті, хто втратив громадянство України;

громадяни, яких визнали непридатними до служби за висновками ВЛК;

особи, які досягли граничного віку – 60 років.

Якщо особа непридатна до служби через стан здоров'я чи досягнення граничного віку, працівники ТЦК роблять у документі відповідні позначки про виключення та повертають його власнику. До 60 років такі громадяни зобов'язані носити військово-обліковий документ і показувати його на вимогу працівників ТЦК або поліції.

Якщо людина підпадає під одну із зазначених категорій, вона має право подати до територіального центру комплектування документи для офіційного виключення з військового обліку. Щоб його оформити потрібно зазначити підставу та надати всі необхідні документи. Після цього дані вносяться до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Чи можуть мобілізувати пенсіонерів?