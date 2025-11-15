Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, или в таком случае лицо снимается автоматически с розыска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".
Снимают ли с розыска после уплаты штрафа?
Если военнообязанный получил штраф через Резерв+ и оплатил его, то он автоматически снимается с розыска.
Розыск – это механизм, который применяется только для доставки человека, чтобы составить административный протокол. Если гражданин самостоятельно пришел, получил штраф и оплатил его, или оплатил штраф через Резерв+ – он снимается с розыска. Человек совершил правонарушение, понес наказание – и вопрос исчерпан,
– заверил Истомин.
В то же время это не означает, что человека не объявят в розыск повторно.
Это может произойти, если он впоследствии снова совершил новое нарушение.
"Но каждый штраф – это отдельная история", – добавил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.
Что еще стоит знать о штрафах?
Юристы говорят, что в некоторых случаях после уплаты штрафа у военнообязанных в Резерв+ остается статус "В розыске". Иногда он может быть законным, если лицо имело много нарушений или не обновило данные.
А вот случаи с неправомерными штрафами от ТЦК можно решить в суде, но это может затянуться на месяцы. За это время военнообязанный может получить новые повестки.
Кроме того, штрафы за нарушение воинского учета остаются в силе даже после мобилизации нарушителя.