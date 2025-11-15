Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, или в таком случае лицо снимается автоматически с розыска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Снимают ли с розыска после уплаты штрафа?

Если военнообязанный получил штраф через Резерв+ и оплатил его, то он автоматически снимается с розыска.

Розыск – это механизм, который применяется только для доставки человека, чтобы составить административный протокол. Если гражданин самостоятельно пришел, получил штраф и оплатил его, или оплатил штраф через Резерв+ – он снимается с розыска. Человек совершил правонарушение, понес наказание – и вопрос исчерпан,

– заверил Истомин.

В то же время это не означает, что человека не объявят в розыск повторно.

Это может произойти, если он впоследствии снова совершил новое нарушение.

"Но каждый штраф – это отдельная история", – добавил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Что еще стоит знать о штрафах?