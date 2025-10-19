Ситуацию объяснила юрист адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

Почему остается "В розыске" после уплаты штрафа?

Военнообязанные заметили, что после уплаты штрафа от ТЦК отметка о розыске в приложении Резерв+ не исчезает. Наталья Гнатик рассказала, что такой статус может быть законными, если, например, человек "не был в ТЦК 15 – 20 лет и совершил много разных нарушений воинского учета".

Юрист объяснила, что оплата штрафа не гарантирует полного снятия с розыска, однако позволяет временно решить вопрос.

То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень – найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле,

– рассказала Гнатик.

В случае неправомерных штрафов или действий ТЦК специалист советует обращаться в суд. Однако предупреждает, что процедуры могут затянуться на месяцы, особенно в крупных городах. Также за это время могут поступать новые повестки.

Юрист сообщила, что можно лично посетить ТЦК для урегулирования ситуации, но при отсутствии законных оснований для отсрочки там возможна мобилизация.

Последние изменения в процессе мобилизации в Украине