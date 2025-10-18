Адвокат Марина Бекало рассказала "ТСН.ua", кто обязательно должен проходить БОВП, передает 24 Канал.

Кто должен проходить БОВП?

Введением БОВП государство стремится, чтобы украинцы могли получить военно-учетную специальность и базовые военные знания и навыки, необходимые для выполнения обязанности защиты государства.

Она проводится в специальных учебных центрах ВСУ.

БЗВП проходят те, кто учится в вузах всех форм собственности. В списке также те, кто планирует впервые поступить на госслужбу, службу в органах местного самоуправления, прокуратуре. Добровольцы тоже могут проходить подготовку.

В то же время БЗВП является обязательной для годных к службе по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 18 лет.

Направление на нее предоставляют ТЦК и СП в соответствии со списками, которые подают высшие учебные заведения.

Отказ от прохождения БЗВП для студентов мужского пола, которые признаны годными к военной службе, является основанием для отчисления из вуза,

– отметила Марина Бекало.

