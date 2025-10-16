Наблюдают ли отток молодежи за границу?
По данным Службы занятости, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
По данным Службы занятости, мы этого не чувствуем. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысяч молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысяч. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу,
– объяснила директор Службы Юлия Жовтяк.
По словам Юлии Жовтяк, это произошло из-за общих тенденций на рынке труда, в частности рост занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса. Вместе с тем молодежи в этом возрасте на рынке труда немного – 6-8% от общего количества соискателей работы.
Что бизнес говорит о выезде мужчин 18-22 лет?
После разрешения на выезд для мужчин 18 – 22 лет, бизнес теряет персонал, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Украина.
В сети супермаркетов "Сильпо" в сентябре сообщили, что уволилось 3% сотрудников в возрасте 18–22 лет, а в других компаниях этот процент еще выше.
Параллельно участились и случаи, когда девушки также увольняются, чтобы уехать вместе с ребятами. ВВС цитирует предпринимателя Александра Кленина, владельца сети магазинов "Сырная точка", который заметил, что после открытия границ с его бизнеса ушло сразу четверо работников, в частности две девушки.
Чтобы не останавливать работу, часть украинских компаний уже начала искать работников за рубежом. Чаще всего приглашают граждан Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки – как разнорабочих, сварщиков, логистов, водителей.
Главные новости о разрешении на выезд мужчин за границу
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам от 18 до 22 лет, чтобы предотвратить отсутствие парней в старших классах украинских школ. Зеленский отметил, что выпускники украинских школ и университетов имеют больше шансов вернуться, чем те, кто заканчивает образование за рубежом.
Количество заявок на убежище от украинских мужчин 18 – 22 лет в Германии возросло после отмены запрета на выезд. В немецком МВД отмечают, что пока невозможно оценить, насколько это явление временное.
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что после разрешения на выезд за границу ребятам 18-22 лет за границу не наблюдают аномалии в студенческой среде. При этом чиновник отметил динамику возвращения студентов.