Наблюдают ли отток молодежи за границу?

По данным Службы занятости, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

По данным Службы занятости, мы этого не чувствуем. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысяч молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысяч. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу,

– объяснила директор Службы Юлия Жовтяк.

По словам Юлии Жовтяк, это произошло из-за общих тенденций на рынке труда, в частности рост занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса. Вместе с тем молодежи в этом возрасте на рынке труда немного – 6-8% от общего количества соискателей работы.

Что бизнес говорит о выезде мужчин 18-22 лет?

После разрешения на выезд для мужчин 18 – 22 лет, бизнес теряет персонал, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Украина.

В сети супермаркетов "Сильпо" в сентябре сообщили, что уволилось 3% сотрудников в возрасте 18–22 лет, а в других компаниях этот процент еще выше.

Параллельно участились и случаи, когда девушки также увольняются, чтобы уехать вместе с ребятами. ВВС цитирует предпринимателя Александра Кленина, владельца сети магазинов "Сырная точка", который заметил, что после открытия границ с его бизнеса ушло сразу четверо работников, в частности две девушки.

Чтобы не останавливать работу, часть украинских компаний уже начала искать работников за рубежом. Чаще всего приглашают граждан Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки – как разнорабочих, сварщиков, логистов, водителей.

