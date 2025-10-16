Детали в среду, 15 октября, сообщили в Welt со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии, передает 24 Канал. Количество соответствующих заявок выросло в 10 раз.

Что известно об увеличении количества украинцев в Германии?

Отмена запрета на выезд для пригодных к военной службе украинских мужчин в возрасте 18 – 22 лет привела к увеличению количества обращений о предоставлении убежища – с примерно 100 до 1000 в неделю.

В немецком ведомстве отмечают, что пока невозможно оценить, насколько это явление временное.

Также количество беженцев выросло в течение лета. Если в мае было зарегистрировано 7 961 человек, то в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755.

Кстати, в отличие от искателей убежища из Сирии или Афганистана, украинцы получают специальное разрешение, что дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальных услуг.

Интересно, что по состоянию на 4 октября 2025 года в Центральный реестр иностранцев в Германии было внесено 1 293 672 гражданина Украины, которые прибыли в страну после начала вторжения. Однако по состоянию на конец сентября 2025 года зарегистрировано около 450 000 человек, которые "больше не находятся на территории Германии".

Ощущается ли отток кадров из Украины?

Кстати, директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк рассказала в интервью "РБК-Украина", что несмотря на разрешения выезда за границу для мужчин 18 – 22 лет, отток кадров из Украины пока не ощущается.

До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысяч молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысяч,

– отметила чиновница.

Незначительное уменьшение количества связывают с общими тенденциями на рынке труда, в частности ростом занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса.

На что влияет разрешение на выезд юношей?