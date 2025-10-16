Деталі в середу, 15 жовтня, повідомили у Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає 24 Канал. Кількість відповідних заявок зросла в 10 разів.

Що відомо про збільшення кількості українців у Німеччині?

Скасування заборони на виїзд для придатних до військової служби українських чоловіків віком 18 – 22 років призвело до збільшення кількості звернень про надання притулку – із приблизно 100 до 1000 на тиждень.

У німецькому відомстві зазначають, що наразі неможливо оцінити, наскільки це явище тимчасове.

Також кількість біженців зросла протягом літа. Якщо у травні було зареєстровано 7 961 особу, то в серпні – 11 277, а у вересні – 18 755.

До речі, на відміну від шукачів притулку з Сирії чи Афганістану, українці отримують спеціальний дозвіл, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних послуг.

Цікаво, що станом на 4 жовтня 2025 року до Центрального реєстру іноземців у Німеччині було внесено 1 293 672 громадянина України, які прибули до країни після початку вторгнення. Однак станом на кінець вересня 2025 року зареєстровано близько 450 000 осіб, які "більше не перебувають на території Німеччини".

Чи відчувається відтік кадрів з України?

До речі, директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", що попри дозволи виїзду за кордон для чоловіків 18 – 22 років, відтік кадрів з України наразі не відчувається.

До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі,

– зауважила посадовиця.

Незначне зменшення кількості пов'язують із загальними тенденціями на ринку праці, зокрема зростанням зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу.

На що впливає дозвіл на виїзд юнаків?