Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал.
Чим загрожує Україні виїзд молоді?
За словами нардепа, дозвіл на виїзд чоловіків віком 18 – 22 роки не вплине на мобілізацію в Україні. Також Федір Веніславський нагадав, що мобілізаційний вік починається з 25 років, тож дозвіл на виїзд молоді за кордон не ставить під загрозу оборонну сферу.
Веніславський запевнив, що молоді чоловіки, які здобувають освіту чи досвід за кордоном, у майбутньому повернуться та допомагатимуть відбудовувати країну.
Тому в цьому якихось загрозливих масштабів, які б загрожували саме сектору безпеки та оборони, точно немає. І на економічні процеси – я теж не думаю, що це матиме якийсь дуже великий негативний вплив,
– сказав нардеп.
У Раді додали, що вже за пів року або рік можна буде оцінити, чи правильним було рішення про дозвіл, зокрема, скільки людей повернулося після виїзду.
Які вже є наслідки виїзду молоді з України?
Польська прикордонна служба повідомила, що за місяць до країни в'їхало понад 56 тисяч українців віком 18 – 22 роки. Водночас із Польщі виїхало більше ніж 19 тисяч людей цієї вікової групи.
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко раніше пояснював у коментарі 24 Каналу, що українські прикордонники не ведуть облік за віковими категоріями.
Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що через виїзд молоді варто відкрити кордони для мігрантів із країн Азії. Він припускає, що демографічна ситуація в Україні може суттєво погіршитися.