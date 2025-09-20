Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ДмитраКулеби для Новини.Live. За словами експосадовця, Україна може мати погані наслідки через війну.
Що сказав Кулеба про залучення мігрантів до України?
Дмитро Кулеба каже, що Україна зіштовхнеться з демографічними проблемами. Черз можливу відсутність чоловіків працездатного віку, варто буде відкривати країну для залучення іноземців.
Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни вона була найгіршою в Європі,
– сказав Кулеба.
За його словами, до України, ймовірно, будуть їхати мігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін та В’єтнаму.
Колишній міністр зазначив, що через таку ситуацію буде важко підвищувати пенсійний вік. Кулеба говорить, – ми повинні розраховувати тільки на тих, кому Україна потрібна, і хто зможе її відбудовувати.
Що кажуть державні посадовці про думку Кулеби?
Голова фінансового комітету Данило Гетманцев розкритикував заяву Дмитра Кулеби щодо відкриття кордонів для мігрантів з азійських країн.
Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів,
– прокоментував посадовець.
Гетманцев додав, що мігранти – це не вихід для України, адже це "люди з іншою культурою, мовою, релігією та далеко не завжди з бажанням працювати".
Посадовець вважає, що немає простих рішень ситуації, яка склалася в Україні. За його словами, переселення великої кількості чужих людей матиме незворотні наслідки для майбутнього народу та країни. Один з дійсно можоливих варіантів – це встановлення сталого миру, відновлення та повернення українців додому.
Що відомо про виїзд за кордон хлопців 18 – 22 років?
Верховна Рада 26 серпня дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Молодь таким чином матиме змогу здобувати освіту й досвід за межами країни, щоб потім долучитися до її розвитку.
У Польщі порахували, що станом на 3 вересня приїхали понад 10 тисяч чоловіків з України віком 18 – 22 роки. А близько 7 400 чоловіків їхали у зворотньому напрямку – в Україну.
За словами Володимира Зеленського, дозволити виїзд з України чоловікам 18 – 22 років вирішили через те, що молодь виїжджала раніше, а тому в школах фактично могло не залишитися хлопців у старших класах. Президент каже, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів потім повернутися.