Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ДмитраКулеби для Новини.Live. За словами експосадовця, Україна може мати погані наслідки через війну.

Що сказав Кулеба про залучення мігрантів до України?

Дмитро Кулеба каже, що Україна зіштовхнеться з демографічними проблемами. Черз можливу відсутність чоловіків працездатного віку, варто буде відкривати країну для залучення іноземців.

Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни вона була найгіршою в Європі,

– сказав Кулеба.

За його словами, до України, ймовірно, будуть їхати мігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін та В’єтнаму.

Колишній міністр зазначив, що через таку ситуацію буде важко підвищувати пенсійний вік. Кулеба говорить, – ми повинні розраховувати тільки на тих, кому Україна потрібна, і хто зможе її відбудовувати.

Що кажуть державні посадовці про думку Кулеби?

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев розкритикував заяву Дмитра Кулеби щодо відкриття кордонів для мігрантів з азійських країн.

Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів,

– прокоментував посадовець.

Гетманцев додав, що мігранти – це не вихід для України, адже це "люди з іншою культурою, мовою, релігією та далеко не завжди з бажанням працювати".

Посадовець вважає, що немає простих рішень ситуації, яка склалася в Україні. За його словами, переселення великої кількості чужих людей матиме незворотні наслідки для майбутнього народу та країни. Один з дійсно можоливих варіантів – це встановлення сталого миру, відновлення та повернення українців додому.

Що відомо про виїзд за кордон хлопців 18 – 22 років?