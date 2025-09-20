Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы для Новости.Live. По словам экс-чиновника, Украина может иметь плохие последствия из-за войны.
Что сказал Кулеба о привлечении мигрантов в Украину?
Дмитрий Кулеба говорит, что Украина столкнется с демографическими проблемами. Из-за возможного отсутствия мужчин трудоспособного возраста, стоит будет открывать страну для привлечения иностранцев.
Украина находится в отрицательной динамике по демографической ситуации, и до войны она была худшей в Европе,
– сказал Кулеба.
По его словам, в Украину, вероятно, будут ехать мигранты из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама.
Бывший министр отметил, что из-за такой ситуации будет трудно повышать пенсионный возраст. Кулеба говорит, – мы должны рассчитывать только на тех, кому Украина нужна, и кто сможет ее восстанавливать.
Что говорят государственные чиновники о мнении Кулебы?
Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал заявление Дмитрия Кулебы об открытии границ для мигрантов из азиатских стран.
Мне кажется, наконец надо прекратить превращать и страну и наших людей в объект чьих-то экспериментов,
– прокомментировал чиновник.
Гетманцев добавил, что мигранты – это не выход для Украины, ведь это "люди с другой культурой, языком, религией и далеко не всегда с желанием работать".
Чиновник считает, что нет простых решений ситуации, которая сложилась в Украине. По его словам, переселение большого количества чужих людей будет иметь необратимые последствия для будущего народа и страны. Один из действительно возможных вариантов – это установление устойчивого мира, восстановление и возвращение украинцев домой.
Что известно о выезде за границу ребят 18 – 22 лет?
- Верховная Рада 26 августа разрешила мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Молодежь таким образом сможет получать образование и опыт за пределами страны, чтобы потом присоединиться к ее развитию.
- В Польше посчитали, что по состоянию на 3 сентября приехали более 10 тысяч мужчин из Украины в возрасте 18 – 22 лет. А около 7 400 мужчин ехали в обратном направлении – в Украину.
- По словам Владимира Зеленского, разрешить выезд из Украины мужчинам 18 – 22 лет решили из-за того, что молодежь выезжала раньше, а потому в школах фактически могло не остаться ребят в старших классах. Президент говорит, что дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов потом вернуться.