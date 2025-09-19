Про кількість чоловік, що виїхали з України до Польщі за тиждень з 28 серпня по 3 вересня, повідомило hromadske, передає 24 Канал.

Скільки чоловіків 18 – 22 років виїхало з України?

За інформацією польських прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства в'їхали 6 100 українців віком 18 – 22 роки. Ще 4 605 чоловіків цієї ж категорії перетнули кордон у Люблінському воєводстві.

Для порівняння ЗМІ наводить статистику тижнем раніше. Тоді ці показники становили близько 500 осіб у кожному з напрямків.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що українські прикордонники не ведуть такого обліку.

Це дані, які подавали прикордонні підрозділи Польщі. Окремо можу зазначити, що Державна прикордонна служба України не веде статистичні обліки за віковими категоріями,

– прокоментував Демченко.

Як повідомили прикордонники Польщі, у зворотному напрямку українські чоловіки також виїжджали. Чистий відтік чоловіків цієї категорії, за даними польських прикордонників, склав близько 7 400 осіб.

