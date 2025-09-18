Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника держприкордонслужби Андрія Демченка в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Що Демченко каже про роботу ДПСУ?

За словами речника Державної прикордонної служби України, під час перетину кордону особою, відбувається взаємодія між ДПСУ та іншими державними органами.

Ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані,

– підкреслив Демченко.

До слова, доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі 84% молодих людей хочуть виїхати з України, а готові виїхати – 30%. Чим більше підштовхувати їх до виїзду, тим більше негативних наслідків буде на ринку праці, щодо демографічної ситуації в Україні й так далі.

Останні новини ДПСУ: що відомо?