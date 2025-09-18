Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника держприкордонслужби Андрія Демченка в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.
Що Демченко каже про роботу ДПСУ?
За словами речника Державної прикордонної служби України, під час перетину кордону особою, відбувається взаємодія між ДПСУ та іншими державними органами.
Ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані,
– підкреслив Демченко.
До слова, доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі 84% молодих людей хочуть виїхати з України, а готові виїхати – 30%. Чим більше підштовхувати їх до виїзду, тим більше негативних наслідків буде на ринку праці, щодо демографічної ситуації в Україні й так далі.
Останні новини ДПСУ: що відомо?
Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби також прокоментував військові російсько-білоруські навчання "Захід-2025". За його словами, ознак активності у напрямку українського кордону наразі немає.
Народний Депутат Ярослав Железняк пояснив, що окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону чоловіками від 18 до 22 років не передбачено.
Водночас у ДПСУ спростували фейк росіян про масовий виїзд українців 18 – 22 років, зазначаючи, що більше українців повертаються, ніж виїжджають.