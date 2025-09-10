За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей у державі дозвіл на виїзд з України чоловікам до 22 років має негативні наслідки. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач.
До теми Скільки чоловіків віком 18 – 22 років виїхали за кордон: чи рахують хлопців у ДПСУ
Наслідки для економіки України
Андрій Длігач зазначив, що, за різними даними, 84% молодих людей хочуть виїхати з України. Їх утримує в Україні кілька моментів. Насамперед заборона на виїзд. Також певні прив'язаності економічного характеру, робочі місця, навчання, сім’ї, страхи і так далі. Готові виїхати – приблизно 30%. Чим більше підштовхувати їх до виїзду, тим більше негативних наслідків буде на ринку праці, щодо демографічної ситуації в Україні і так далі.
Але не можу сказати, що вважаю це рішення повністю неправильним. Стратегічно воно правильне. Держава показує відкритість. Стратегічно це дає можливість утримати молодих людей 15 – 17 років, яких масово вивозили батьки. Це показує певну перспективу, що можна повертатися, якщо вам 18 – 19 років,
– сказав він.
Однак такі рішення варто прийняти у комбінації з ключовою причиною, чому молоді люди хочуть виїжджати. Насамперед мовиться про відсутність відчуття світлих перспектив та майбутнього в Україні.
Дозволяти відкривати кордони, виїзд можна було лише після того, як держава мала б сформулювати і стратегічну візію, і стратегію розвитку людського капіталу, і національно-економічну стратегію, почати це втілювати. За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей в країні це призводить до негативних наслідків,
– пояснив доктор економічних наук.
За його словами, спочатку держава має робити кроки, які спрямовані на перетворення України на державу кращих можливостей для самореалізації людини, а лише після цього – відкривати кордони. Потрібно переходити до активації економічних можливостей українців.
Чи призведе до катастрофічних наслідків від’їзд молодих людей? Демографічна ситуація точно не покращується. Але ми бачимо динаміку, що у бізнесу трохи вщухла проблема дефіциту кадрів. Так, 30% вакансій незаповнені. Але бізнес призвичаївся до цього,
– додав голова Adventer Group.
Виїзд за кордон молоді віком 18 – 22: головне
У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону. Відповідно до неї, з 28 серпня усі чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїхати за кордон.
У ДПСУ 1 вересня відповіли, чи відбувається відтік з України чоловіків 18 – 22 років. Там наголосили, що кількість тих, хто в’їжджає в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає.
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, коли чоловіку віком до 22 років можуть відмовити у перетині кордону. Насамперед причиною може стати нестача документів. Крім цього, відмова у перетині кордону може бути, якщо особа перебуває в розшуку або обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування.