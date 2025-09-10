При отсутствии реальных шагов по улучшению пространства возможностей в государстве разрешение на выезд из Украины мужчинам до 22 лет имеет негативные последствия. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач.
Последствия для экономики Украины
Андрей Длигач отметил, что, по разным данным, 84% молодых людей хотят уехать из Украины. Их удерживает в Украине несколько моментов. Прежде всего запрет на выезд. Также определенные привязанности экономического характера, рабочие места, обучение, семьи, страхи и так далее. Готовы уехать – примерно 30%. Чем больше подталкивать их к выезду, тем больше негативных последствий будет на рынке труда, относительно демографической ситуации в Украине и так далее.
Но не могу сказать, что считаю это решение полностью неправильным. Стратегически оно правильное. Государство показывает открытость. Стратегически это дает возможность удержать молодых людей 15 – 17 лет, которых массово вывозили родители. Это показывает определенную перспективу, что можно возвращаться, если вам 18 – 19 лет,
– сказал он.
Однако такие решения следует принять в комбинации с ключевой причиной, почему молодые люди хотят уезжать. Прежде всего говорится об отсутствии ощущения светлых перспектив и будущего в Украине.
Позволять открывать границы, выезд можно было только после того, как государство должно было бы сформулировать и стратегическое видение, и стратегию развития человеческого капитала, и национально-экономическую стратегию, начать это воплощать. При отсутствии реальных шагов по улучшению пространства возможностей в стране это приводит к негативным последствиям,
– пояснил доктор экономических наук.
По его словам, сначала государство должно делать шаги, направленные на превращение Украины в государство лучших возможностей для самореализации человека, а только после этого – открывать границы. Нужно переходить к активации экономических возможностей украинцев.
Приведет ли к катастрофическим последствиям отъезд молодых людей? Демографическая ситуация точно не улучшается. Но мы видим динамику, что у бизнеса немного утихла проблема дефицита кадров. Да, 30% вакансий незаполнены. Но бизнес привык к этому,
– добавил глава Adventer Group.
Выезд за границу молодежи в возрасте 18 – 22 лет: главное
В среду, 27 августа, на сайте КМУ официально было опубликовано постановление об изменениях в Правилах пересечения государственной границы. Согласно ему, с 28 августа все мужчины от 18 до 22 лет смогут выехать за границу.
В ГПСУ 1 сентября ответили, происходит ли отток из Украины мужчин 18 – 22 лет. Там отметили, что количество тех, кто въезжает в Украину, превышает количество тех, кто выезжает.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, когда мужчине в возрасте до 22 лет могут отказать в пересечении границы. Прежде всего причиной может стать недостаток документов. Кроме этого, отказ в пересечении границы может быть, если лицо находится в розыске или занимает должность в органах государственной власти, местного самоуправления.