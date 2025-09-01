Российская пропаганда пишет о длинных очередях из желающих покинуть страну и даже штурмах границ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко для Еспресо.

Смотрите также Нескольким мужчинам до 22 лет отказали в выезде из Украины: ГПСУ назвала причину

Действительно ли ребята 18 – 22 лет массово убегают за границу?

Он отметил, что статистика ГПСУ не разделяет пассажиропоток по возрастным категориям, однако пограничники анализируют активность именно среди мужчин от 18 до 22 лет. По его словам, информация о массовом оттоке граждан и штурмах пунктов пропуска не соответствует действительности.

Могу сразу определить – те информационные сообщения, которые с 28 числа активно распространяла российская пропаганда, о массовом оттоке граждан, массовом пересечении и штурмах границ, формирование очереди из желающих уехать – все это ложь,

– подчеркнул Демченко.

Он отметил, что на интенсивность движения влияет летний сезон, а в сентябре также ожидается относительно высокий уровень пересечений.

"Например, 28 августа границу пересекло 127 тыс. граждан, как на въезд так и на выезд. Днем ранее – 27 августа пассажиропоток был на таком же самом уровне. Но и 28, и 29, и 30, и 31 – идет преимущество на въезд в Украину. То есть больше украинцев возвращаются", – подчеркнул он. Такая же ситуация была и в 2024 году", – рассказал спикер.

По наблюдениям пограничников, мужчины 18–22 лет пользуются правом пересечения как для выезда, так и для возвращения в Украину.

"Те люди, которых мы видели из сообщений в СМИ или непосредственно общаясь с ними, основном хотели или посетить своих родственников, или, даже, просто проверить, как будет действовать на практике такая норма. Сейчас, видим, они уже возвращаются. То есть, движение есть, но существенного увеличения этой категории граждан не наблюдается", – рассказал Андрей Демченко.

Что известно о разрешении пересечения границы для мужчин 18 – 22 лет?