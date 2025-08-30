Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Россия кричит о массовом бегстве: в ГПСУ сказали, есть ли ажиотаж на выезд 18–22-летних мужчин

Кому не разрешили выехать за границу до 22 лет?

Как отметил Демченко, разрешение на пересечение границы для ребят 18 – 22 лет не распространяется на граждан, занимающих определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Их разрешено покидать страну исключительно в служебных командировках.

И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку,

– отметил представитель ГПСУ.

Кроме того, еще несколько отказов связаны с розыском граждан. Андрей Демченко объяснил, что пограничники имеют доступ к системе "Оберег" и могут проверить, не уклоняется ли человек от обновления военно-учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске.

Какая ситуация с пересечением границы сейчас?