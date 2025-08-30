Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Кому не разрешили выехать за границу до 22 лет?
Как отметил Демченко, разрешение на пересечение границы для ребят 18 – 22 лет не распространяется на граждан, занимающих определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Их разрешено покидать страну исключительно в служебных командировках.
И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку,
– отметил представитель ГПСУ.
Кроме того, еще несколько отказов связаны с розыском граждан. Андрей Демченко объяснил, что пограничники имеют доступ к системе "Оберег" и могут проверить, не уклоняется ли человек от обновления военно-учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске.
Какая ситуация с пересечением границы сейчас?
С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте до 22 лет могут беспрепятственно выехать за границу.
Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
В ГПСУ говорят, что после вступления в силу постановления на большинстве пунктов пропуска не наблюдается ажиотажа. Очереди на границе связаны с сезоном отпусков и выходными.
По мнению Зеленского, разрешение на выезд ребятам 18 – 22 лет за границу не влияет на обороноспособность Украины и призван предоставить возможность юношам сохранить связь с Украиной.