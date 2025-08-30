Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Кому не дозволили виїхати за кордон до 22 років?
Як зауважив Демченка, дозвіл на перетин кордону для хлопців 18 – 22 років не розповсюджується на громадян, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Їх дозволено покидати країну виключно у службових відрядженнях.
І за ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження,
– зауважив речник ДПСУ.
Крім того, ще кілька відмов пов'язані з розшуком громадян. Андрій Демченко пояснив, що прикордонники мають доступ до системи "Оберіг" і можуть перевірити, чи не ухиляється чоловік від оновлення військово-облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що знаходяться в розшуку.
Яка ситуація з перетином кордону зараз?
Від 28 серпня 2025 року чоловіки віком до 22 років можуть безперешкодно виїхати за кордон.
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.
У ДПСУ кажуть, що після набрання чинності постанови на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу. Черги на кордоні пов'язані з сезоном відпусток та вихідними.
На думку Зеленського, дозвіл на виїзд хлопцям 18 – 22 років за кордон не впливає на обороноздатність України та покликаний надати можливість юнакам зберегти зв'язок з Україною.