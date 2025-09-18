Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в интервью Центра противодействия дезинформации.

Что Демченко говорит о работе ГПСУ?

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, при пересечении границы лицом, происходит взаимодействие между ГПСУ и другими государственными органами.

Мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные,

– подчеркнул Демченко.

К слову, доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас 84% молодых людей хотят уехать из Украины, а готовы уехать – 30%. Чем больше подталкивать их к выезду, тем больше негативных последствий будет на рынке труда, по демографической ситуации в Украине и так далее.

