Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в интервью Центра противодействия дезинформации.
Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре
Что Демченко говорит о работе ГПСУ?
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, при пересечении границы лицом, происходит взаимодействие между ГПСУ и другими государственными органами.
Мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные,
– подчеркнул Демченко.
К слову, доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас 84% молодых людей хотят уехать из Украины, а готовы уехать – 30%. Чем больше подталкивать их к выезду, тем больше негативных последствий будет на рынке труда, по демографической ситуации в Украине и так далее.
Последние новости ГПСУ: что известно?
Напомним, что представитель Госпогранслужбы также прокомментировал военные российско-белорусские учения "Запад-2025". По его словам, признаков активности в направлении украинской границы пока нет.
Народный Депутат Ярослав Железняк объяснил, что отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 22 лет не предусмотрено.
В то же время в ГПСУ опровергли фейк россиян о массовом выезде украинцев 18-22 лет, отмечая, что больше украинцев возвращаются, чем выезжают.