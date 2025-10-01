Як дозвіл на виїзд для кордон вплинув на ринок праці?

Дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-22 років викликали дисбаланс на ринку праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

Дивіться також Рівень середньої зарплати впав: в яких областях українці заробляють найменше та найбільше

Нардеп Федір Веніславський говорить, що постанова, яка дозволяє чоловікам виїзд за кордон, розрахована на довготривалий ефект.

З точки зору потреб економіки, ми маємо закладати підґрунтя для відбудови нашої країни у післявоєнний час і ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном повернуться і будуть відбудовувати. Не думаю, що це має великий вплив на економіку,

– повідомив нардеп.

За його словами, через нову постанову ситуативно виникають дисбаланси, коли підприємці жаліються, що частина їхніх працівників звільнилася і виїхала. Але це тимчасові наслідки.

На думку Веніславського, на процес мобілізації дозвіл на виїзд за кордон цим категоріям населення не впливає.

Що відомо про виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років?

В Україні дозволили виїжджати чоловікам від 18 до 22 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

У середу, 27 серпня, відповідну постанову опублікували на сайті Уряду. За словами президента Володимира Зеленського, логіка полягає в тому, що без дозволу виїжджати за кордон до 22 років в українських школах фактично не буде хлопців у старших класах.

Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років,

– каже Зеленський.

Він пояснює, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають ще більше шансів. Тоді як ті, хто закінчує школу за кордоном, рідше повертаються на Батьківщину.

Яка ситуація на українському ринку праці?