Як дозвіл на виїзд для кордон вплинув на ринок праці?
Дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-22 років викликали дисбаланс на ринку праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Нардеп Федір Веніславський говорить, що постанова, яка дозволяє чоловікам виїзд за кордон, розрахована на довготривалий ефект.
З точки зору потреб економіки, ми маємо закладати підґрунтя для відбудови нашої країни у післявоєнний час і ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном повернуться і будуть відбудовувати. Не думаю, що це має великий вплив на економіку,
– повідомив нардеп.
За його словами, через нову постанову ситуативно виникають дисбаланси, коли підприємці жаліються, що частина їхніх працівників звільнилася і виїхала. Але це тимчасові наслідки.
На думку Веніславського, на процес мобілізації дозвіл на виїзд за кордон цим категоріям населення не впливає.
Що відомо про виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років?
В Україні дозволили виїжджати чоловікам від 18 до 22 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
У середу, 27 серпня, відповідну постанову опублікували на сайті Уряду. За словами президента Володимира Зеленського, логіка полягає в тому, що без дозволу виїжджати за кордон до 22 років в українських школах фактично не буде хлопців у старших класах.
Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років,
– каже Зеленський.
Він пояснює, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають ще більше шансів. Тоді як ті, хто закінчує школу за кордоном, рідше повертаються на Батьківщину.
Яка ситуація на українському ринку праці?
Українські компанії активно наймають іноземних працівників через відтік молоді після дозволу на виїзд чоловікам 18 – 22 років. У мережі супермаркетів "Сільпо" повідомили, що звільнилося 3% таких співробітників, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.
Підсобні робітники, водії автотранспорту та продавці продовольчих товарів є найпопулярнішими вакансіями в Україні. З початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала понад 309 тисяч вакансій, і 238 тисяч українців вже знайшли роботу.
Уряд запровадив виплату 200 тисяч гривень молодим лікарям, які працевлаштуються у сільській місцевості або на прифронтових територіях. Виплату можуть отримати випускники, які закінчили інтернатуру в державних медичних закладах.