Кого сейчас работодатели ищут больше всего?
Как показывает статистика, в 2025 году работодатели довольно часто искали подсобников – таких более 15 тысяч вакансий. В то же время и конкуренция на эту должность большая, кандидатов ориентировочно – 18 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
Для водителей, например, размещено 13 тысяч предложений. А вот кандидатов на таку должность значительно меньше – 10,6 тысяч.
Обратите внимание! Чаще всего, количество тех, кто ищет работу больше, чем предложений.
Также значительное количество запросов для:
- продавцов продовольственных товаров – более 13 тысяч вакансий (около 20 тысяч кандидатов);
- продавцов консультантов – примерно 9 тысяч вакансий (почти 11 тысяч кандидатов);
- поваров – 8,7 тысяч вакансий (12 тысяч претендентов);
- уборщиков служебных помещений – 8 тысяч предложений (кандидатов – 10,5 тысяч);
- бухгалтеров – 6,7 тысяч вакансий (кандидатов – 9 тысяч);
- учителей начальных школ, гимназий и лицеев – 4,7 тысячи вакансий (претендентов – 7 тысяч).
Что нужно знать о рынке труда в Украине сейчас?
В Украине растет спрос на специальности, связанные с цифровыми технологиями. Вероятно, эти тенденции будут продолжаться и в дальнейшем. По некоторым прогнозам, искусственный интеллект ощутимо изменит рынок труда до 2030 года.
Украинские компании готовы сейчас нанимать иностранцев. Это связано с "оттоком" людей после разрешения на выезд для мужчин в возрасте 18 – 22 года, отмечает ВВС Украина.
Вскоре некоторые профессии могут просто исчезнуть. На это влияет много факторов, в том числе цифровизация.