Почему бизнес остается без персонала?

Об этом пишет ВВС Украина, передает 24 Канал. Речь идет о том, что решение правительства разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, принятое в августе, открыло новые возможности для молодежи. И одновременно создало вызов для украинских компаний.

Заметьте. Уже в первый месяц действия постановления на польской границе зарегистрировали более 13 тысяч выездов граждан этой возрастной категории. И это только официальная статистика.

Реальные примеры компаний?

Многие молодые украинцы оставляют работу, чтобы воспользоваться шансом. Например, в кафе в Ровно уволилось 10 работников, из-за чего заведение было вынуждено временно прекратить работу.

В сети супермаркетов "Сильпо" сообщили, что уволилось 3% сотрудников в возрасте 18 – 22 года, а в других компаниях этот процент еще выше.

Параллельно участились и случаи, когда девушки также увольняются, чтобы уехать вместе с ребятами. ВВС цитирует предпринимателя Александра Кленина, владельца сети магазинов "Сырная точка", который заметил, что после открытия границ с его бизнеса ушло сразу четверо работников, в том числе две девушки.

Заметьте. По данным Центра экономической стратегии, в Украине насчитывается примерно 700 тысяч мужчин в возрасте 18 – 22 года. Однако к рынку труда активно вовлечены лишь 200 – 300 тысяч из этой группы. Остальные – студенты или те, кто по разным причинам не работает полноценно. Это означает, что бизнес теряет именно ту часть молодых людей, которая могла бы работать на неквалифицированных или младших должностях.

Компании ищут работников среди иностранцев?

Чтобы не останавливать работу, часть украинских компаний уже начала искать работников за рубежом. Чаще всего приглашают граждан Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки – как разнорабочих, сварщиков, логистов, водителей.

Однако процедура легального трудоустройства сложная и дорогая. По словам HR-эксперта Дмитрия Дегтяря, процесс оформления иностранного работника может длиться до 6 месяцев, а работодатель вынужден покрывать все расходы.

Рынок пока не успевает адаптироваться. Бизнес не может мгновенно повысить зарплаты, чтобы удержать молодежь. Поэтому выход – автоматизация, переквалификация ветеранов и привлечение работников из-за рубежа,

– объяснил Дегтярь.

В то же время некоторые компании активно экспериментируют, в частности, пробуют привлекать подростков (16 – 17 лет), работают с ветеранами, или дают шанс людям без опыта.

Что надо знать о трудоустройстве несовершеннолетних?