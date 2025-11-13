Какие профессии исчезнут в будущем?
В ближайшие годы спросом будут пользоваться работники, которые хорошо владеют технологиями и смогут креативить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной центр занятости.
Смотрите также Трудовые мигранты в Украине: вытеснят ли иностранцы местных с рынка труда
Не менее важным будет и стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, поскольку вполне вероятно, что удаленная работа с гибким графиком и возможностью работать из любой точки останутся с нами надолго. Итак, исчезнуть могут такие профессии:
- Грузчик
- Бухгалтер
- Экономист
- Разнорабочий
- Упаковщик
- Торговый работник
- Водитель
- Финансовый аудитор
- Юридический консультант
- Специалисты по вводу данных
- Секретарь
- Работник почтовой службы
- Кассир
- Билетный контролер
- Работник полиграфии
- Телемаркетолог
Как ИИ повлияет на рынок труда?
К 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Впрочем, в отличие от отчета 2023 года, в этом году WEF не утверждает, что ИИ "положительно скажется" на количество рабочих мест.
Работодатели прогнозируют, что в ближайшие годы наибольшее сокращение ожидает на работников почтовых служб, исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты, что объясняется как развитием ИИ, так и другими тенденциями.
Также в зоне риска автоматизации находятся графические дизайнеры и юрисконсульты.
Какова ситуация на рынке труда в Украине?
Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за демографического кризиса, поэтому рассматривает возможность привлечения трудовых мигрантов. Для привлечения мигрантов нужны прозрачные условия трудоустройства и конкурентная заработная плата, особенно в строительной отрасли.
Средние зарплаты рабочих профессий в Украине выросли на 50-100% с 2022 по 2025 год. Самый высокий спрос на каменщиков, штукатуров и сантехников, зарплаты которых значительно выросли по сравнению с 2022 годом.
Больше всего вакансий в Украине размещено для подсобников, водителей и продавцов, причем количество кандидатов превышает количество вакансий. Профессии, такие как заведующий оранжереи и математик, появляются на рынке труда очень редко.
После разрешения на выезд для мужчин 18 – 22 лет, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, но это не связано напрямую с выездом за границу. Однако бизнес теряет персонал из-за выезда молодежи, и некоторые компании начали искать работников за рубежом, чаще всего из Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки.