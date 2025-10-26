Какие вакансии сейчас самые популярные на рынке труда?

Как показывает статистика, больше всего работодатели искали подсобников. Для них размещено 15 тысяч вакансий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

В то же время кандидатов на эту должность больше – более 18 тысяч. Также особой популярностью пользовались:

вакансий для водителей разместили – более 13 тысяч (кандидатов – 10,6 тысяч);

продавцы продовольственных товаров – более 13 тысяч вакансий (20 тысяч кандидатов);

продавцы-консультанты – 9 тысяч вакансий (11 тысяч кандидатов);

повара – 8,7 тысячи вакансий (12 тысяч претендентов).

Искали работодатели много и:

уборщиков служебных помещений – 8 тысяч предложений;

бухгалтеров – 6,7 тысячи;

учителей школ – 4,7 тысячи;

швей – 4,6 тысячи;

медицинских сестер – 4,5 тысячи.

Существует перечень профессий, которые появляются на рынке труда очень нечасто. По одному случаю запросов от работодателей были такие специальности, как заведующий оранжереи, начальник мельницы, математик, бандурист, приготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики,

– отмечает служба занятости.

Что нужно знать о рынке труда сейчас?