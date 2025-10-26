Які вакансії зараз найпопулярніші на ринку праці?

Як показує статистика, найбільше роботодавці шукали підсобників. Для них розміщено 15 тисяч вакансій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Водночас кандидатів на цю посаду більше – понад 18 тисяч. Також особливу популярність мали:

  • вакансій для водіїв розмістили – більш як 13 тисяч (кандидатів – 10,6 тисячі);
  • продавці продовольчих товарів – понад 13 тисяч вакансій (20 тисяч кандидатів);
  • продавці-консультанти – 9 тисяч вакансій (11 тисяч кандидатів);
  • кухарі – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів).

Шукали роботодавці багато і:

  • прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій;
  • бухгалтерів – 6,7 тисячі;
  • вчителів шкіл – 4,7 тисячі;
  • швачок – 4,6 тисячі;
  • медичних сестер – 4,5 тисячі.

Існує перелік професій, які з'являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки,
– зазначає служба зайнятості.

Що потрібно знати про ринок праці зараз?

  • Ринок праці відчутно зміниться до 2030 року. Сильно вплине на ситуацію штучний інтелект. Також не варто виключати фактори міграції та старішання населення, повідомляє Erasmus University Rotterdam.

  • В Україні відчутно змінився ринок праці не тільки під впливом війни. Також ситуацію "відкоригував" тимчасовий дозвіл на виїзд для хлопців до 22 років.