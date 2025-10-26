Які вакансії зараз найпопулярніші на ринку праці?

Як показує статистика, найбільше роботодавці шукали підсобників. Для них розміщено 15 тисяч вакансій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Водночас кандидатів на цю посаду більше – понад 18 тисяч. Також особливу популярність мали:

вакансій для водіїв розмістили – більш як 13 тисяч (кандидатів – 10,6 тисячі);

продавці продовольчих товарів – понад 13 тисяч вакансій (20 тисяч кандидатів);

продавці-консультанти – 9 тисяч вакансій (11 тисяч кандидатів);

кухарі – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів).

Шукали роботодавці багато і:

прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій;

бухгалтерів – 6,7 тисячі;

вчителів шкіл – 4,7 тисячі;

швачок – 4,6 тисячі;

медичних сестер – 4,5 тисячі.

Існує перелік професій, які з'являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки,

– зазначає служба зайнятості.

Що потрібно знати про ринок праці зараз?