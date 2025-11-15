Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, чи у такому випадку особа знімається автоматично з розшуку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главком".
Дивіться також Не варто боятися приїзду ТЦК: у Мінцифри пояснили, чи може Дія відстежувати геолокацію українців
Чи знімають з розшуку після сплати штрафу?
Якщо військовозобов'язаний отримав штраф через Резерв+ і сплатив його, то він автоматично знімається з розшуку.
Розшук – це механізм, який застосовується лише для доставлення людини, щоб скласти адміністративний протокол. Якщо громадянин самостійно прийшов, отримав штраф і сплатив його, або оплатив штраф через Резерв+ – він знімається з розшуку. Людина вчинила правопорушення, понесла покарання – і питання вичерпано,
– запевнив Істомін.
Водночас це не означає, що людину не оголосять у розшук повторно.
Це може статися, якщо вона згодом знову скоїла нове порушення.
"Але кожен штраф – це окрема історія", – додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
Що ще варто знати про штрафи?
Юристи кажуть, що у деяких випадках після сплати штрафу у військовозобов'язаних у Резерв+ залишається статус "У розшуку". Іноді він може бути законним, якщо особа мала багато порушень або не оновила дані.
А от випадки з неправомірними штрафами від ТЦК можна вирішити у суді, але це може затягнутися на місяці. За цей час військовозобов'язаний може отримати нові повістки.
Окрім того, штрафи за порушення військового обліку залишаються чинними навіть після мобілізації порушника.