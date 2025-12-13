Чоловіки за кордоном також автоматично отримуватимуть цей статус. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Як працюватиме автоматичний облік громадян?

Чоловіки, яким виповнюється 18 років відтепер автоматично отримуватимуть статус призовників.

Чоловіки 18 – 60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт. Тоді вони автоматично ставатимуть на облік.

Таке рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.

Що робити, якщо у Резерв+ не з'являєтсья фото?