Чоловіки за кордоном також автоматично отримуватимуть цей статус. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
Як працюватиме автоматичний облік громадян?
Чоловіки, яким виповнюється 18 років відтепер автоматично отримуватимуть статус призовників.
Чоловіки 18 – 60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт. Тоді вони автоматично ставатимуть на облік.
Таке рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.
Що робити, якщо у Резерв+ не з'являєтсья фото?
Застосунком користується близько 6 мільйонів людей. Тому фото додають поступово для того, щоб не перенавантажувати систему.
Однак у декого з українців фото може не з'явитись зовсім. Це пов'язано з тим, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт.