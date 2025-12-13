Мужчины за рубежом также автоматически будут получать этот статус. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Как будет работать автоматический учет граждан?

Мужчины, которым исполняется 18 лет отныне автоматически будут получать статус призывников.

Мужчины 18 – 60 лет за рубежом смогут оформлять или обменивать паспорт. Тогда они автоматически будут становиться на учет.

Такое решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными.

Что делать, если в Резерв+ не появляется фото?