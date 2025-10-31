Возможность бронирования работников некоторых профессий связана с их важностью. Об этом рассказывает 24 Канал.
Какие профессии предусматривают бронирование?
Бронь от мобилизации касается преимущественно работников прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и тех, кто сотрудничает с Министерством обороны. Работодатель сам решает, кого из сотрудников забронировать, и оформляет соответствующие документы.
Проверить наличие бронирования можно через ТЦК, онлайн приложение Резерв+ или в кадровой службе на работе.
Как забронироваться, если пришла повестка?
Если повестка поступила, когда бронь уже есть, необходимо обратиться в ТЦК с документами, подтверждающие бронирование. Такое действие поможет избежать статуса "в розыске" и возможного штрафа.
Статус розыска можно изменить только оплатив штраф и обратившись в ТЦК – информация должна обновиться за 72 часа. Только после этого можно пробовать оформлять бронирование через Дию.
Можно ли забронировать нарушителей воинского учета?
Напомним, что в октябре Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому предприятия могут временно бронировать мужчин, которые:
- находятся в розыске;
- не обновили свои данные в ТЦК;
- не имеют военно-учетных документов.
В то же время продолжительность такой отсрочки не может превышать 45 календарных дней и предоставляется только один раз в год. Проходить ВВК для получения бронирования не обязательно, но некоторые государственные предприятия все равно делают это обязательным требованием. В случае получения брони до повестки решение можно обжаловать.
Что известно о новых правилах мобилизации?
Работники ключевых предприятий освобождаются от мобилизации на шесть месяцев, после чего их бронь нужно оформлять повторно.
Должностные лица государственных органов и местного самоуправления не подлежат призыву в течение всего периода мобилизации.
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 3 февраля 2026 года. Кроме того, с 1 ноября 2025 года вступит в силу обновленный порядок оформления отсрочек. Кабмин изменил постановление, которое определяет правила предоставления отсрочек. Об основных нововведениях рассказывает 24 Канал.