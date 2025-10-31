Об этом рассказала адвокат Тамила Алексик для ТСН, информирует 24 Канал.

Почему оплаченный штраф не всегда снимает статус "в розыске"?

Адвокат отметила, что даже оплатив штраф за нарушение воинского учета, отметка о розыске у военнообязанного не исчезнет, если не устранить саму причину штрафа.

"Если, например, у человека есть нарушение правил воинского учета: неполучение повестки, необновление вовремя данных, то в данном случае можно оплатить штраф. Человек платит штраф и статус "в розыске" ему снимают. Но есть одно "но", если это нарушение связано с не прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), то после уплаты штрафа, статус "в розыске" у него появится через пару часов или на следующий день. Почему? Потому что он не устранил это нарушение. То есть, чтобы статус исчез, человек должен пройти ВВК", – объяснила правовед.

Она отметила, что для тех, кто проживает за границей или в другом городе и ни разу не получал повесток, а получил статус "в розыске", адвокат советует требовать материалы с ТЦК и СП и оспаривать эту историю в судебном порядке, поскольку через ТЦК это не всегда действенно.

