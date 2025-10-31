Про це розповіла адвокатка Таміла Алексик для ТСН, інформує 24 Канал.

Чому оплачений штраф не завжди знімає статус "у розшуку"?

Адвокатка зазначила, що навіть сплативши штраф за порушення військового обліку, відмітка про розшук у військовозобов’язаного не зникне, якщо не усунути саму причину штрафу.

"Якщо, наприклад, у людини є порушення правил військового обліку: неотримання повістки, неоновлення вчасно даних, то у даному випадку можна сплатити штраф. Чоловік сплачує штраф і статус "у розшуку" йому знімають. Але є одне "але", якщо це порушення пов’язане із не проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК), то після сплати штрафу, статус "у розшуку" у нього з’явиться через пару годин або на наступний день. Чому? Бо він не усунув це порушення. Тобто, щоб статус зник, людина має пройти ВЛК", – пояснила правознавець.

Вона зазначила, що для тих, хто проживає за кордоном або в іншому місті і жодного разу не отримував повісток, а отримав статус "у розшуку", адвокатка радить потребувати матеріали з ТЦК та СП і оскаржувати цю історію у судовому порядку, оскільки через ТЦК це не завжди дієво.

Оформлення відстрочок: останні новини