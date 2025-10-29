Заместитель Министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, каких изменений ожидать военнообязанным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.

Смотрите также Отсрочки по-новому: могут ли мобилизовать, пока я подаю документы

Что стоит знать об обновленных правилах оформления отсрочек?

С 1 ноября в Украине часть отсрочек от мобилизации будет продолжаться автоматически. Однако военнообязанные, которые не смогли получить автоматическое оформление отсрочки из-за отсутствия информации в государственных реестрах, должны обратиться в ЦНАП.

По словам Коваль, сейчас продолжается работа по техническому внедрению услуги и обучение представителей ЦПАУ. Это позволит работникам центров качественно предоставлять консультации и принимать заявления в соответствии с обновленной процедурой.

Важно! 1 ноября подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦНАПах, которые работают в субботу. Поэтому обязательно проверьте график работы своего ЦПАУ, прежде чем отправляться на прием.

Отмечается, что администратор ЦНАП забирает документы, направляет на рассмотрение комиссии и после решения военнообязанный сможет увидеть свою отсрочку в приложении Резерв+ или на портале Дія. Также он может повторно прийти в ЦНАП, чтобы получить ее.

Кроме этого, нужно иметь зарегистрированную электронную почту, куда поступит информация о решении о предоставлении отсрочки.

Заместитель Министра цифровой трансформации отмечает, что ЦНАП – это лишь точка приема документов, а решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК. Она также отмечает, что если до 1 ноября военнослужащие центров комплектования направляют вас оформлять или продолжать отсрочку в ЦНАПе, то такие действия являются неправомерными.

Изменения в оформлении отсрочек: коротко о главном