Как будет работать автоматическое продление отсрочек и какие категории граждан смогут этим воспользоваться – объясняет 24 Канал. О ключевых изменениях рассказали в Минобороны 24 октября.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек?

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук подчеркнула, что автоматическое продление и цифровой формат устраняют риски злоупотреблений и экономят время. Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн, большинство из них будет продолжаться автоматически на основе данных, которые уже есть у государства. Сервис подачи документов на отсрочку будет доступен в любом удобном ЦНАПе.

С 1 ноября автоматически продлятся около 600 тысяч отсрочек. Если отсрочка подпадает под автопродление, достаточно дождаться уведомления в Резерв+, что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении.

В то же время об автоматическом продлении отсрочки люди узнают следующим образом:

Те, у кого есть Резерв+, до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продолжения мобилизации).

Как только отсрочка автоматически продолжится – Резерв+ пришлет уведомление и предложит обновить документ.

Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.

Отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители трех и более детей до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии России.

Военные, освобожденные из плена.

