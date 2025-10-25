Как будет работать автоматическое продление отсрочек и какие категории граждан смогут этим воспользоваться – объясняет 24 Канал. О ключевых изменениях рассказали в Минобороны 24 октября.
Что известно об автоматическом продлении отсрочек?
Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук подчеркнула, что автоматическое продление и цифровой формат устраняют риски злоупотреблений и экономят время. Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн, большинство из них будет продолжаться автоматически на основе данных, которые уже есть у государства. Сервис подачи документов на отсрочку будет доступен в любом удобном ЦНАПе.
С 1 ноября автоматически продлятся около 600 тысяч отсрочек. Если отсрочка подпадает под автопродление, достаточно дождаться уведомления в Резерв+, что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении.
В то же время об автоматическом продлении отсрочки люди узнают следующим образом:
- Те, у кого есть Резерв+, до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продолжения мобилизации).
- Как только отсрочка автоматически продолжится – Резерв+ пришлет уведомление и предложит обновить документ.
- Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.
Отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители трех и более детей до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
- Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
- Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии России.
- Военные, освобожденные из плена.
Последние новости о мобилизации
Напомним, что Правительство Украины приняло постановление о автоматическом продлении отсрочек и возможность подачи документов через ЦНАП. Инструментом можно будет воспользоваться уже с 1 ноября.
По словам Юлии Свириденко, это будет что-то вроде "электронного ТЦК". Процесс оформления и продления отсрочек оцифруют.
К слову, в приложении Резерв+ появятся новые типы отсрочек для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, и для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью.