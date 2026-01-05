Через це є постраждалі та, на жаль, одна жертва. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про влучання по медзакладу?

За інформацією Оболонської районної державної адміністрації, внаслідок пожежі згоріло 25 квадратних метрів площі чотириповерхової будівлі медичного закладу.

Удар прийшовся на рівень другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення. Ліквідація наслідків обстрілу триває, на місці події правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Влучання по будівлі медзакладу: дивіться фото "Радіо Свобода"

Влада повідомляє, що через російську атаку в Києві загинула одна людина. Це чоловік 1995 року народження, який лікувався у медзакладі. Ще четверо людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Наслідки обстрілу: дивіться відео

Як розповів речник ДСНС Павло Петров в телеетері каналу Київ24, на момент влучання люди були підключеними до апарату штучної вентиляції легень. Він уточнив, що двоє з постраждалих мають отруїлися чадним газом, ще одна жінка має забійні садна ліктя.

Окрім того, він висловився про характер завданого удару. Так, на думку речника ДСНС, сталося пряме влучання.

"Шахеди" не літають на рівні другого поверху по місту, відбулося пряме влучання в медзаклад,

– наголосив Петров.

Де ще фіксували наслідки російської атаки 5 січня?