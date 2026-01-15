Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Какие последствия ракетной атаки по Черноморску 15 января?
Алексей Кулеба рассказал, что враг баллистической ракетой атаковал причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты.
К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь,
– отметил вице-премьер.
Глава Минразвития подчеркнул, что судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.
Последствия атаки по Черноморску 15 января / Фото из телеграм-каналов Алексея Кулебы и Олега Кипера
Кулеба подчеркнул, что это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, призвал жителей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и во время ее объявления немедленно направляться в укрытие.