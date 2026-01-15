Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Новости.

Смотрите также Пролетел над головой: коммунальщица рассказала о моменте удара по Львову

Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 13:43. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут в Одессе было громко.

В Одесском районе прогремел взрыв,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие города Россия атаковала раньше?