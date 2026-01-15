Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Что очевидцы говорят об атаке на центр Львова?
Работница коммунальных служб стала свидетелем российского удара по Львову. По ее словам, она работала, убирала остановку, и не знала, что совсем рядом ударит "Шахед".
Коммунальщица прокомментировала момент попадания: смотрите видео "Радио Свободы"
Очевидица подчеркнула, что взрыв был глухой, но громкий. Сначала она подумала, что это может быть мина.
Какие последствия утренней атаки на Львов?
Напомним, что россияне ударили по Львову утром 15 января. Мобильные огневые группы поразили вражеский дрон на окраинах города, однако беспилотник попал в центральную часть.
Российский дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в зданиях рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.