Про це пише 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".
Дивіться також Питання, чи дякувати їй, чи сварити, – Садовий зателефонував безстрашній комунальниці зі Львова
Що очевидці кажуть про атаку на центр Львова?
Працівниця комунальних служб стала свідком російського удару по Львову. За її словами, вона працювала, прибирала зупинку, та не знала, що зовсім поряд вдарить "Шахед".
Комунальниця прокоментувала момент влучання: дивіться відео "Радіо Свободи"
Очевидиця підкреслила, що вибух був глухий, але гучний. Спочатку вона подумала, що це може бути міна.
Які наслідки ранкової атаки на Львів?
Нагадаємо, що росіяни вдарили по Львову зранку 15 січня. Мобільні вогневі групи уразили ворожий дрон на околицях міста, проте безпілотник влучив у центральну частину.
Російський дрон влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. Попередньо, без жертв. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будівлях поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.