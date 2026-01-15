Про це пише 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

Що очевидці кажуть про атаку на центр Львова?

Працівниця комунальних служб стала свідком російського удару по Львову. За її словами, вона працювала, прибирала зупинку, та не знала, що зовсім поряд вдарить "Шахед".

Комунальниця прокоментувала момент влучання: дивіться відео "Радіо Свободи"

Очевидиця підкреслила, що вибух був глухий, але гучний. Спочатку вона подумала, що це може бути міна.

Які наслідки ранкової атаки на Львів?