Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
Що відомо про пані Ольгу?
Зранку пані Ольга прибирала сніг: ворожий снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою.
Згодом Андрій Садовий зателефонував комунальниці. Він наголосив, що віддячить пані Ользі, однак попередив: коли тривога – варто перебувати в безпеці.
Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати, за ваше служіння громаді, вашу роботу,
– сказав міський голова.
На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Богу дякувати за його ласку, все в порядку,
– додала пані Ольга.
Що відомо про атаку на Львів?
Зранку 15 січня у Львові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА у Львівському районі, курсом на Пустомити.
Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Вибухова хвиля зачепила комунальника, який на тракторі розчищав від снігу територію поблизу, наразі він почуває себе задовільно. Атака спричинила пошкодження вікон в житлових будинках і будівлі Львівської політехніки. Також постраждала столітня церква Ольги та Єлизавети – одна з найвищих споруд міста.