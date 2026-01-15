Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Читайте також У Львові "Шахед" упав біля пам'ятника Бандері: вибуховою хвилею зачепило людину

Що відомо про пані Ольгу?

Зранку пані Ольга прибирала сніг: ворожий снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою.

Згодом Андрій Садовий зателефонував комунальниці. Він наголосив, що віддячить пані Ользі, однак попередив: коли тривога – варто перебувати в безпеці.

Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати, за ваше служіння громаді, вашу роботу,

– сказав міський голова.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Богу дякувати за його ласку, все в порядку,

– додала пані Ольга.

Андрій Садовий зателефонував пані Ользі: дивіться відео

Що відомо про атаку на Львів?