Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
Что известно о госпоже Ольге?
Утром Ольга убирала снег: вражеский снаряд взорвался рядом с ней, но женщина не прекратила заниматься делом.
Впоследствии Андрей Садовый позвонил коммунальщице. Он отметил, что отблагодарит госпожу Ольгу, однако предупредил: когда тревога – стоит находиться в безопасности.
Ваше мужество сегодня захватило всех в Украине, поэтому я хочу вас поблагодарить, за ваше служение обществу, вашу работу,
– сказал городской голова.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Бога благодарить за его милость, все в порядке,
– добавила госпожа Ольга.
Андрей Садовый позвонил госпоже Ольге: смотрите видео
Что известно об атаке на Львов?
Утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских БпЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты.
Впоследствии стало известно, что вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Взрывная волна задела коммунальщика, который на тракторе расчищал от снега территорию вблизи, пока он чувствует себя удовлетворительно. Атака вызвала повреждение окон в жилых домах и здании Львовской политехники. Также пострадала столетняя церковь Ольги и Елизаветы – одно из самых высоких сооружений города.